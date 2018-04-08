فوضى في قطارات فرنسا

الشارقة 24 – رويترز:

واجه ملايين الركاب الفرنسيين موجة أخرى من الإضرابات في قطاع النقل، اليوم الأحد، مع احتجاج عمال السكك الحديدية على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون للإصلاح الاقتصادي، وحذرت بعض النقابات من أنها قد تصعد من إضرابها.

وبدأ عمال السكك الحديدية الأسبوع الماضي سلسلة من الإضرابات لمدة ثلاثة أشهر بسبب خلاف يتعلق بخطط الحكومة إجراء تغييرات في الشركة الوطنية للسكك الحديدية (إس.إن.سي.إف)، في أكبر تحد حتى الآن لمحاولات ماكرون تحديث الاقتصاد الفرنسي.

وقالت الشركة: "إن من المتوقع أن يشارك في الإضراب اليوم الأحد ما يزيد قليلاً عن ثلث عدد العمال المطلوب لتسيير الخدمة بسلاسة، وهو ما يعد انخفاضاً في نسبة المشاركة مقارنةً بإضراب سابق استمر 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء.