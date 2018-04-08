الرئيس البرازيلي الأسبق يسلم نفسه للشرطة

الشارقة 24 - د ب أ:

سلم الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نفسه للشرطة، مساء أمس السبت، بعد مضي 24 ساعة على المهلة التي حددها قاض ليسلم نفسه.

وغادر لولا 72 عاماً مبنى نقابة عمال المعادن في ساو باولو، وفقاً لمذكرة اعتقال.

وسد المئات من أنصار لولا الطريق أمام سيارته خلال محاولته مغادرة مقر النقابة حيث كان يقيم.

ووفقاً لقناة "جلوبو" التلفزيونية البرازيلية فقد حاول العديد من الأنصار منع مغادرة سيارة لولا، لكنه غادر بعد أكثر من ساعتين في سيارات الشرطة.

وسيجري ترحيل لولا جوا إلى مدينة كوريتيبا عاصمة ولاية بارانا جنوبي البرازيل ليبدأ تنفيذ العقوبة التي تصل إلى السجن 12 عاماً.