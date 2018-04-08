تركيا تفقد 12 جندياً باشتباكات مع "الكردستاني"

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن مصدر عسكري تابع لحزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق، يوم السبت، مقتل 12 جندياً تركياً شمال محافظة أربيل.

وقال المصدر إن" مسلحي حزب العمال الكردستاني شنوا هجوماً على أحد مواقع للجيش التركي في منطقة خواكرك التابعة لناحية سيدكان الحدودية، ما أسفر عن مقتل 10 عناصر من الجيش التركي"، وأضاف أن "مسلحي الحزب نفذوا عملية هجومية أخرى ضد الجيش التركي في منطقة لولان التابعة لمنطقة سيدكان، السبت، ما أسفر عن مقتل جنديين تركيين، وإصابة اثنين آخرين بجروح".

وكان مصدر كردي قد قال في تصريحات الجمعة: إن الجيش التركي توغل لمسافة 20 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية شمال محافظة أربيل، حيث مواقع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية.