4 قتلى بعملية دهس في ألمانيا واستبعاد فرضية الإرهاب

الشارقة 24 – وكالات:

قتل أربعة أشخاص على الأقل، يوم السبت، بعد أن دهست سيارة حشداً من المارة في مدينة مونستر شمال غربي ألمانيا .

وقالت متحدثة باسم وزارة الألمانية: إن حصيلة القتلى تتضمن السائق الذي قالت الشرطة المحلية في وقت سابق إنه "قتل نفسه بالرصاص"، بعد أن دهس الحشد وأصاب نحو 30 بجروح .

وقالت صحيفة زود دويتشه تسايتونج على موقعها الإلكتروني: إن الرجل الذي يعتقد أنه المنفذ ألماني الجنسية، ويعاني من اضطرابات نفسية، وإن الرجل ليست له خلفية إرهابية.

وأعرب كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن صدمتهما، إثر الحادث الدموي.