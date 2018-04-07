مقتل جندي بهجوم مسلح على قوات حفظ السلام في مالي

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي في بيان، إن جندي نيجري يعمل ضمن قواتها قتل في هجوم في غاو كبرى مدن شمال البلاد، مشيرة إلى أن عدد جنودها الذين قتلوا في أعمال عدائية في مالي تجاوز المئة.

وقال البيان، إن رجلين مسلحين مجهولين فتحا النار على آلية للبعثة في مدينة غاو، ما أسفر عن مقتل الجندي النيجري.

وعبر رئيس البعثة محمد صالح النظيف في البيان، عن استيائه من استهداف جنود حفظ السلام من جديد، مذكراً بإطلاق النار على معسكرهم في اغلهوك شمال شرق مالي يوم الخميس، ما أدى إلى مقتل جنديين تشاديين في قوة حفظ السلام، وجرح آخرين.

وقال البيان، إن الهجوم الأخير يرفع إلى 102 عدد جنود حفظ السلام الذي قتلوا في أعمال عدائية منذ نشرهم في مالي في يوليو 2013.