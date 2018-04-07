محامو لولا دا سيلفا يتقدمون بطلب جديد للمحكمة العليا

الشارقة 24 – رويترز:

كشفت وثائق قضائية، أن الفريق القانوني للرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قدم طلباً جديداً للمحكمة العليا يوم الجمعة، لتعليق أمر من محكمة أدنى درجة بسجنه 12 عاماً.

وكانت محكمة استئناف رفضت في وقت سابق، أحدث طلب من الرئيس السابق للبقاء خارج السجن إلى أن يستنفد جميع الطعون القانونية على إدانته بالفساد.

ولم يُسلم الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا نفسه إلى السلطات الجمعة، رغم انقضاء المهلة التي منحها القضاء البرازيلي له.

وكان مفترضاً أن يتوجه لولا "72 عاماً" إلى مقر الشرطة الفدرالية في تمام الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي "20.00 بتوقيت غرينتش"، لكنه بقي بين صفوف أنصاره، في ساو برناردو دو كامبو بالقرب من ساو باولو.

وأثارت القضية انقساماً حاداً في البلاد، وخيمت على الإعداد للانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري، وأحدثت أيضاً بلبلة في الجيش.