زوما يتعهد بتحدي المحاكم وإثبات براءته

الشارقة 24 - د ب أ:

ابتسم رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، لوسائل الإعلام وحشد من أنصاره، لدى وصوله إلى محكمة في ديربان، يوم الجمعة، في أول يوم لمحاكمته، بتهمة الاحتيال والابتزاز والفساد.

وبدا الزعيم السابق متوتراً بمجرد دخوله قفص الاتهام، إلا أن الإجراءات بأكملها انتهت خلال 20 دقيقة فقط، بعد أن وافق القاضي على تأجيل الجلسة المقبلة حتى يونيو المقبل، لمنح فريق دفاع زوما وقتاً لتقديم طلب إعادة النظر.

وألقى زوما بكلمته أمام الحشد بلغة الزولو، وهي لغته الأولى ولغة مؤيديه في ديربان.

ثم أدى أغنيته ورقصته المميزة، وغنى أغنية ثورية قديمة بعنوان "أعطني رشاشي"، وسط صيحات العديد من مؤيديه في الحشود دعماً له.

وقال زوما إن الاتهامات وراءها دوافع سياسية، وإن بعض زملائه السابقين في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قرروا بالفعل أنه مذنب، رغم القاعدة القانونية القائلة بأن المتهم "بريء إلى أن يتم إثبات عكس ذلك".

وأضاف زوما، الذي جرى إجباره على الاستقالة في فبراير الماضي، تحت ضغط من حزبه، للحشد المجتمع في اليوم الأول من محاكمته بتهمة الفساد، أنه تعرض للاضطهاد بسبب السياسة.

وتستمع المحكمة إلى حجج في معركة قانونية طويلة تعود إلى عام 1999، بسبب عمليات رشى مزعومة في صفقة أسلحة بمليارات الدولارات مع شركة "تاليس" الفرنسية كان يشرف زوما عليها عندما كان نائباً للرئيس.

وكان في قفص الاتهام مع زوما أيضاً، المتهم الثاني، ممثل الشركة من فرنسا.

وقال القاضي ثيمبا سيشي: "تم تأجيل هذه القضية إلى الثامن من يونيو 2018، وهو تاريخ مؤقت على أن يتم إطلاق سراح المتهمين أمام المحكمة بعد تلقي تحذير".

وفي عام 2007، تم توجيه 16 تهمة إلى زوما تتعلق بالابتزاز والفساد وغسل أموال والاحتيال، وتم إسقاط التهم، قبل توليه الرئاسة عام 2009.

وبعد سنوات من الطعون القانونية، قررت هيئة الادعاء الوطني الشهر الماضي، أن محاكمة زوما ضرورية.