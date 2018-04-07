روسيا تتوعد بردٍ قاسٍ على العقوبات الأميركية الجديدة

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت موسكو، يوم الجمعة، أنها سترد بقوة على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، على رجال أعمال وشركات ومسؤولين حكوميين من روسيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أنه لا يمكن لأي ضغوط أن تدفع روسيا لتغيير نهجها، وأن العقوبات ليس من شأنها سوى توحيد المجتمع الروسي.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت العقوبات الجديدة الجمعة، في واحدة من أشد الخطوات التي تتخذها واشنطن لمعاقبة موسكو، على عدد من الأنشطة منها المزاعم بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016.

إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض، أن الاستعدادات لعقد اجتماع بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، لن تتأثر بالعقوبات الجديدة.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن المسؤولين الأميركيين سيواصلون العمل من أجل اجتماع مع بوتين في وقت ما، وأضافت "مثلما قال الرئيس، فهو يريد إقامة علاقات طيبة مع روسيا، لكن ذلك سيتوقف على بعض التصرفات من جانب الروس".