مصرع جنديين تركيين بعبوة لـ"الكردستاني"

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت مصادر أمنية تركية، أن جنديين تركيين قتلا، وأصيب ثالث، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو حزب العمال الكردستاني في منطقة جقورجا بولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصادر: إن عبوة ناسفة زرعها المسلحون انفجرت أثناء عملية أمنية ضد مسلحي الحزب على الحدود مع العراق.

في السياق ذاته، تمكنت قوات الدرك التركية، يوم الجمعة، من القضاء على اثنين من مسلحي الحزب، بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد.

وذكرت ولاية ديار بكر في بيان، أن اشتباكات اندلعت بين قوات الدرك وعناصر من الحزب في قرية دميرلي بقضاء قولب بالولاية، وأن قوات الدرك تمكنت من القضاء على اثنين منهم، مع مصادرة العديد من أسلحة وذخائر المسلحين.