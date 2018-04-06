متعذرة باستخدام الإرهابيين له

روسيا تسعى لتقييد تطبيق "تيليجرام" للمراسلة

  • الجمعة 06, أبريل 2018 في 6:47 م
  • شعار تطبيق تيليجرام - أرشيفية
    شعار تطبيق تيليجرام - أرشيفية
قدمت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات "روسكومنادزور"، الجمعة، طلباً إلى محكمة في موسكو لتقييد الوصول إلى تطبيق المراسلة الشهير، "تيليجرام"، والمستخدم على نطاق واسع، في مسعى للحد من استخدامه.
الشارقة 24 - د ب أ:
 
تسعى السلطات الروسية للحد من استخدام تطبيق المراسلة تيليجرام، في معركة مستمرة بشأن استخدام تكنولوجيا تشفير البيانات.
 
وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات "روسكومنادزور"، الجمعة، إنها قدمت طلباً إلى محكمة في موسكو لتقييد الوصول إلى تطبيق المراسلة الشهير، والمستخدم على نطاق واسع.
 
وطالبت وكالة الاستخبارات الرئيسية، وهي جهاز الأمن الاتحادي، بالحصول على إمكانية الوصول إلى البيانات المشفرة بواسطة خدمة المراسلة، متعذرة بأن الإرهابيين يستخدمون تطبيق تيليجرام.
 
ورفض بافل دوروف مؤسس تيليجرام منح السلطات إمكانية الوصول إلى البيانات المشفرة في التطبيق، وأوضح تطبيق تيليجرام أن مطالب السلطات غير دستورية.