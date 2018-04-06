عقوبات أميركية على روسيا بسبب "أنشطة خبيثة"

الشارقة 24 – رويترز:

صرحت وزارة الخزانة الأميركية، بأن واشنطن فرضت الجمعة عقوبات على 24 روسياً، بينهم مسؤولون في الحكومة، ورجال أعمال بارزون، فضلاً عن 14 جماعة، بسبب ما وصفته بأنه سلسلة من الأنشطة الخبيثة من جانب موسكو، لتخريب ديمقراطيات غربية.

وأكد وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان: "تنخرط الحكومة الروسية في مجموعة من الأنشطة الخبيثة في أنحاء العالم، من بينها الاستمرار في احتلال القرم والتحريض على العنف في شرق أوكرانيا وتزويد نظام الأسد بالمعدات والسلاح في وقت يقصف فيه مدنييه، ومحاولة تخريب ديمقراطيات غربية وكذلك ممارسة أنشطة إلكترونية خبيثة".