مقتل اثنين من قوات حفظ السلام بهجوم في مالي

قوات حفظ السلام في مالي، أرشيفية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، عن مقتل اثنين من عناصرها وإصابة عشرة آخرين مساء الخميس، في هجوم استهدف معسكرهم في أغيلهوك بشمال شرق البلاد.

وقالت "مينوسما" في بيان إن قواتها تعرضت لنيران مدافع الهاون، وقد طاولت العديد من القذائف معسكرها.

وذكّرت البعثة الأممية بأن الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، و يجب القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم.

وأكدت مجدداً تصميمها على دعم الجهود الرامية إلى إعادة السلام والأمن الدائمين في مالي.