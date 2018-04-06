استهدف معسكرهم شمال شرقي البلاد

مقتل اثنين من قوات حفظ السلام بهجوم في مالي

  • الجمعة 06, أبريل 2018 في 11:22 ص
  • قوات حفظ السلام في مالي، أرشيفية
    قوات حفظ السلام في مالي، أرشيفية
قُتل اثنان من القوات الأممية لحفظ السلام، وأصيب عشرة آخرون مساء الخميس، في هجوم استهدف معسكرهم في أغيلهوك بشمال شرق مالي.
الشارقة 24 – أ.ف.ب:
 
أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، عن مقتل اثنين من عناصرها وإصابة عشرة آخرين مساء الخميس، في هجوم استهدف معسكرهم في أغيلهوك بشمال شرق البلاد.
 
وقالت "مينوسما" في بيان إن قواتها تعرضت لنيران مدافع الهاون، وقد طاولت العديد من القذائف معسكرها.
 
وذكّرت البعثة الأممية بأن الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، و يجب القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم.
 
وأكدت مجدداً تصميمها على دعم الجهود الرامية إلى إعادة السلام والأمن الدائمين في مالي.