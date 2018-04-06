ترامب: سنرسل أربعة آلاف جندي إلى الحدود مع المكسيك

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه يريد إرسال ما بين ألفين إلى أربعة آلاف جندي من الحرس الوطني إلى حدود بلاده مع المكسيك.

وأشار ترامب إلى انه سيبقي على الأرجح هؤلاء العسكريين كلهم أو على الأقل القسم الأكبر منهم على الحدود إلى حين بناء الجدار الذي يريد تشييده لوقف تسلل المهاجرين.

ويشي هذا التصريح، بأن انتشار هذه القوة العسكرية على الحدود قد يستمر فترة طويلة لأن ترامب نفسه أقر بأن البيت الابيض ما زال يدرس كلفة بناء الجدار.

وكان ترامب أعلن بصورة مفاجئة الثلاثاء، أنه ينوي نشر الجيش على الحدود مع المكسيك لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

يشار إلى أن الحرس الوطني قوة احتياط تابعة للجيش، سبق أن تدخلت على الحدود في 2010 بأمر من الرئيس السابق باراك أوباما، وبين العامين 2006 و2008 بأمر من سلفه جورج بوش الابن.