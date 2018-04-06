مسلح يقتل 4 أكاديميين في إطلاق نار بجامعة تركية

الشارقة 24 – رويترز:

قال رئيس جامعة عثمان غازي التركية، الخميس، إن مسلحاً قتل أربعة أكاديميين أتراك بالجامعة، اعتبرهم أنصاراً للمعارض فتح الله كولن، الذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أن الشرطة اعتقلت المهاجم في الجامعة الواقعة ببلدة أسكي شهر قرب العاصمة أنقرة، بعد أن استسلم ولم يحاول الهرب.

وقال رئيس الجامعة حسن جونين، إن المسلح كان باحثاً في الجامعة، وقتل بالرصاص نائب عميد كلية التربية، وأمين سر هيئة التدريس بالكلية، وباحثاً أكاديمياً وعضواً بهيئة التدريس.

وعبر جونين عن اعتقاده بأن المهاجم كان يبحث عن العميد، الذي لم يكن في المبنى في ذلك الوقت، عندما دخل كلية التربية وفتح النار.

وقال إن المسلح زعم أن بعض أعضاء الجامعة ينتمون لشبكة فتح الله كولن، المقيم في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا الأميركية منذ 1999، والذي تتهمه الحكومة التركية بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016 عن طريق عناصر في القوات المسلحة.

وذكر رئيس الجامعة، أن السلطات كانت تحقق في مزاعم المسلح حتى قبل واقعة إطلاق النار يوم الخميس.

ومن جهته، قال أوزديمير جاكاجاك حاكم إقليم أسكي شهر، أن مسؤولي الادعاء في الإقليم فتحوا تحقيقاً في الحادث.