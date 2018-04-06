روسيا تنفي أمام مجلس الأمن تورطها في قضية سكريبال

سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يتحدث في نيويورك، أرشيفية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

قدم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، دفوعات بلاده في مواجهة الاتهامات الغربية لموسكو بمحاولة تسميم الجاسوس الروسي المزدوج سكريبال وابنته في بريطانيا.

وخلال اجتماع للمجلس عقد بطلب من موسكو، شدد السفير الروسي على أن روسيا ليست لها أي صلة بالقضية، وأضاف "موسكو لها مصلحة في الحقيقة أكثر من أي طرف آخر".

وندد بما وصفها بـ "حملة منظمة" ضد بلاده، معتبراً أن الهدف منها تشويه سمعة روسيا.

وأصرّ السفير الروسي على أن الاتهام وُجّه إلى بلاده "بلا دليل"، طارحاً أسئلة عدة بينها "إلى أين نُقل سكريبال وابنته بعد تسممهما؟"، و"من أين أُخِذت عينات" المادة المسممة، و"لماذا لم يتم منح روسيا الحق القنصلي في الوصول إلى الضحايا؟"، و"كيف أمكن العثور على ترياق بهذه السرعة؟".

وردت السفيرة البريطانية كارين بيرس، بأن طلب الزيارة القنصلية تم إرساله إلى الضحايا، مؤكدة أن بلادها اتبعت كل الإجراءات القانونية والدولية في هذه القضية.

وقالت قبل الاجتماع إن منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي تجري تحقيقا مستقلاً حول عينات تم جمعها في سالزبوري، وتقريرها غير جاهز بعد".

ووفقاً لدبلوماسيين، فإن نتائج هذا التحقيق قد يُعلن عنها الأسبوع المقبل.

من جهتهم، أعلن الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن دعمهم للمملكة المتحدة.

وقال السفير الفرنسي فرانسوا دولاتر، "لا يوجد تفسير آخر جدير بالتصديق سوى أن روسيا مسؤولة" عما حصل.

وأعربت هولندا والسويد عن تضامنهما الكامل مع بريطانيا، فيما اعتبرت الولايات المتحدة أن روسيا استخدمت اجتماع مجلس الأمن لتحقيق مكاسب سياسية.

أما الصين فقالت إن "من الملحّ التوصل إلى الحقيقة واستخلاص النتائج على أساس أدلة لا يمكن دحضها".