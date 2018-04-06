ترامب يدرس فرض تعريفات جمركية إضافية على الصين

الشارقة 24 – وكالات:

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، إمكانية فرض رسوم إضافية قدرها 100 مليار دولار على الصين.

وفي بيان صدر الخميس، قال ترامب إنه أمر بالتحرك "في ضوء رد الصين غير العادل"، على قراره الخاص بفرض تعريفات جمركية قدرها 25٪ على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأضاف ترامب: "بدلاً من معالجة سوء سلوكها، اختارت الصين الإضرار بمزارعينا ومصنعينا".

وفي وقت سابق، قدمت بكين شكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد خطة واشنطن فرض رسوم جمركية على سلع بقيمة 50 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة من الصين التي تتهمها الإدارة الأميركية بسرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا.