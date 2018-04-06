الفلبين تشترط مشاركة أوروبا لاستقبال لاجئي الروهينغا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، يوم الخميس، أن بلاده يمكن أن تستقبل لاجئي الروهينغا من ميانمار، إذا قامت بذلك أوروبا أيضاً.

وقال دوتيرتي: " إن الأوروبيين لا يستطيعون حتى أن يحلوا أزمة الروهينغا، إنها إبادة جماعية إذا كان بمقدوري قول ذلك، أنا صديق للسيدة سو كي، لكنني أشعر بالشفقة على الناس هناك والعالم يصورهم بهذه الطريقة، بالنسبة لي أنا مستعد للمساعدة بقبول لاجئين من الروهينغا، لكن يجب أن تشاركنا أوروبا في ذلك."

تصريحات دوتيرتي جاءت خلال حفل لتسليم جوائز في القصر الرئاسي في العاصمة مانيلا، ووجه فيها أيضاً انتقاداً للمحكمة الجنائية الدولية، بعد أن بدأت تحقيقاً أولياً في حملته على المخدرات، والتي قتل فيها أكثر من 4 آلاف فلبيني منذ 2016.