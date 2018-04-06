اعترفت بتعرضهم للإبادة

الفلبين تشترط مشاركة أوروبا لاستقبال لاجئي الروهينغا

  • الجمعة 06, أبريل 2018 في 12:55 ص
رفض الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الخميس، أن تستقبل بلاده لاجئي الروهينغا من ميانمار، إلا إذا قامت أوروبا بذلك أيضاً.
الشارقة 24 – رويترز:
 
أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، يوم الخميس، أن بلاده يمكن أن تستقبل لاجئي الروهينغا من ميانمار، إذا قامت بذلك أوروبا أيضاً.
 
وقال دوتيرتي: " إن الأوروبيين لا يستطيعون حتى أن يحلوا أزمة الروهينغا، إنها إبادة جماعية إذا كان بمقدوري قول ذلك، أنا صديق للسيدة سو كي، لكنني أشعر بالشفقة على الناس هناك والعالم يصورهم بهذه الطريقة، بالنسبة لي أنا مستعد للمساعدة بقبول لاجئين من الروهينغا، لكن يجب أن تشاركنا أوروبا في ذلك."
 
تصريحات دوتيرتي جاءت خلال حفل لتسليم جوائز في القصر الرئاسي في العاصمة مانيلا، ووجه فيها أيضاً انتقاداً للمحكمة الجنائية الدولية، بعد أن بدأت تحقيقاً أولياً في حملته على المخدرات، والتي قتل فيها أكثر من 4 آلاف فلبيني منذ 2016.