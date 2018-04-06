محكمة ألمانية ترفض تسليم رئيس كتالونيا إلى مدريد

الشارقة 24 – وكالات:

أمرت محكمة ألمانية، مساء الخميس، بالإفراج عن الرئيس الكتالوني السابق كارليس بوتشيمون مع إبقائه تحت رقابة قضائية، معتبرة أن تسليمه إلى إسبانيا، لا يمكن أن يتم إلا بسبب تهم تتعلق باختلاس أموال عامة، وليس بتهمة العصيان كما تطلب مدريد.

وكانت المحكمة، قد أعلنت في وقت سابق أنه يمكن إطلاق سراح الزعيم الانفصالي الكتالوني بكفالة بموجب شروط.

وقالت المحكمة الكائنة بولاية شليسفيج هولشتاين بشمال ألمانيا في بيان: "إن إطلاق سراح بوتشيمون مشروط بدفع مبلغ 75 ألف يورو".

وكانت السلطات الألمانية، قد ألقت القبض على بوتشيمون لدى دخوله البلاد، قادماً من الدنمارك في مارس الماضي، بينما كان في طريقه إلى فنلندا قادماً من بلجيكا، حيث كان يعيش في المنفى، بعد اتهام السلطات الإسبانية له بالتمرد، وإساءة استخدام الأموال العامة خلال الاستفتاء، الذي أجري العام الماضي بشأن الانفصال عن إسبانيا، الأمر الذي حظرته مدريد.