محكمة برازيلية ترفض إرجاء تنفيذ عقوبة السجن بحق دا سيلفا

الشارقة 24 – أ ف ب:

أصبح الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم الخميس، على وشك دخول السجن بعد رفض المحكمة العليا البرازيلية، التماساً قدمه لإرجاء تنفيذ حكم بالحبس صادر بحقه إلى حين استنفاد الطعون فيه، في قرار يحمل تداعيات سياسية كبيرة في بلد يشهد استقطاباً شديداً.

ومن شأن التوقيف المرتقب للولا، الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، أن يعيد خلط الأوراق في أحد أكثر الاقتراعات صعوبة، لجهة توقع النتائج منذ عقود.

نظرياً، لم يعد هناك ما يمنع دخول بطل اليسار السجن، وقال خبراء قانونيون إن ذلك لن يستغرق أكثر من بضعة أيام، وقد يحصل الثلاثاء المقبل.

وسيترتب على لولا "72 عاماً"، أن يقضي حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً وشهر، لتلقيه شقة فخمة على الشاطئ من شركة بناء لقاء امتيازات في مناقصات عامة.

وينفي الرئيس السابق "2003-2010"، بشكل قاطع الاتهامات، مشدداً على عدم وجود أدلة، مندداً بمؤامرة تهدف إلى منعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة، بعد ثماني سنوات من خروجه من الحكم بشعبية قياسية.

وبعيد صدور قرار المحكمة أكد حزب العمال، الذي أسسه لولا في ثمانينيات القرن الماضي، في تغريدة على تويتر أن "الشعب البرازيلي لديه الحق بالتصويت للولا، مرشح الأمل، سندافع عن ترشحه في الشوارع وفي جميع المحافل، حتى استنفاد جميع الوسائل".

واستمرت مداولات المحكمة العليا التي بدأت بعد ظهر الأربعاء ونقلها التلفزيون في بث مباشر، 11 ساعة لتنتهي صباح الخميس.

ولم يكن القرار موضع إجماع على الإطلاق، إذ لم يصدر إلا بستة أصوات مقابل خمسة، إلا أن قرار المحكمة العليا يشكل انتصاراً كبيراً للادعاء العام في القضية المعروفة باسم "الغسل السريع"، التي كشفت عن فضيحة فساد هائلة تطاول سياسيين من كل التوجهات.

ومساء الثلاثاء، عشية انعقاد جلسة المحكمة العليا، شهدت المدن الكبرى تظاهرات لعشرات آلاف الأشخاص للمطالبة بحبس لولا.

وأكد الحزب الاشتراكي الديموقراطي البرازيلي "يمين وسط"، في بيان أن "الرئيس السابق ليس فوق القانون، أن صدور قرار مخالف من شأنه إحباط المجتمع، وسيشكل عودة إلى الوراء في المعركة ضد الإفلات من العقاب".

وتصدر العناوين موقف آخر، أكثر إثارة للجدل، فقد أعلن قائد الجيش البرازيلي الجنرال أدواردو فياش بواش على تويتر، أن العسكريين "يشاطرون شعور البرازيليين الذين يرفضون أي إفلات من العقاب".