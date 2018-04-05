باكستان تدعو المجتمع الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب

الشارقة 24 – وام:

خاطب رئيس وزراء باكستان شاهد خاقان عباسي، الخميس، الجلسة الختامية لمنتدى مكافحة الإرهاب، الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إسلام آباد، داعياً المجتمع الدولي إلى معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف والراديكالية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في العالم.

وقال عباسي، إن الحوادث التي تقع في أفغانستان وأماكن أخرى تولد التطرف والراديكالية، لافتاً إلى أن الحرب ليست الحل في أفغانستان ولا يمكن إنهاء الصراع إلا من خلال الحوار بين الأفغان.

وأكد أن بلاده قضت على كافة ملاذات الإرهاب في أراضيها، وقامت لأول مرة بتسييج حدودها المشتركة مع أفغانستان لمنع عودة الإرهابيين إلى أراضيها، وقال إن القوات المسلحة والشرطة وقوات الأمن الأخرى والأحزاب السياسية والشعب ساهموا في إنجاح الحرب ضد الإرهاب.

وبدوره، قال وزير الخارجية الباكستاني خواجه محمد آصف، إن آفة الإرهاب لم تزعزع النظام الديمقراطي في البلاد، فيما حاول الإرهابيون تقويض سيادة البلاد وتهديد أمنها.

وأكد أن استراتيجية الحكومة بعد عمليات تطهير المناطق القبلية من الإرهابيين والتوجه نحو البنية التحتية وإعادة الإعمار والتأهيل في تلك المناطق حققت نجاحاً في تحقيق الأمن والاستقرار.

ولفت وزير الخارجية الباكستاني، إلى أن الجماعات الإرهابية تستخدم ملاذات آمنة في دول الجوار لتخطيط وتنفيذ هجمات داخل باكستان، آملا أن تتخذ دول الجوار إجراءات رادعة ضد العناصر الإرهابية.