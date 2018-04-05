الكرملين: حذف فيسبوك حسابات روسية... "خطوة عدائية"

الشارقة 24 – رويترز:

قال الكرملين، الخميس، إن قيام فيسبوك بحذف حسابات تديرها وسائل إعلام روسية مختلفة يعد خطوة عدائية وبمثابة مؤشر على ممارسة رقابة.

وقالت شركة فيسبوك، الثلاثاء، إنها حذفت مئات الحسابات والصفحات الروسية المرتبطة بشركة لتوجيه الرأي العام يتهمها مدعون أميركيون بنشر تدوينات سياسية كاذبة ومنسوبة لنشطاء خلال حملة الانتخابات الأميركية عام 2016.

وعند سؤاله بشأن الخطوة التي اتخذتها فيسبوك اتفق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، مع مراسل لإحدى وسائل الإعلام التي تأثرت بالأمر، قائلا إنها "خطوة عدائية ومؤشر على ممارسة الرقابة".

وقال بيسكوف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف "نتابع الأمر بالطبع ونأسف له".