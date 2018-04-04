ماكرون يزور واشنطن 23 إبريل

رئيسا فرنسا وأميركا يبحثان الحرب ضد "داعش"

  • الأربعاء 04, أبريل 2018 في 7:49 م
  • ماكرون وترامب في لقاء سابق
    ماكرون وترامب في لقاء سابق
ناقش الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي دونالد ترامب هاتفياً الأربعاء، الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا.
الشارقة 24 – كونا:
 
بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأميركي دونالد ترامب هاتفياً، يوم الأربعاء، الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا.
 
وذكر قصر الإليزيه في بيان، أن فرنسا والولايات المتحدة عازمتان على مواصلة أعمالهما، في إطار التحالف الدولي لمكافحة هذه المنظمة الإرهابية حتى النهاية، وقال: "لا شيء ينبغي أن يصرفنا عن منع أي عودة لداعش في المنطقة، والتقدم نحو تحول سياسي شامل في سوريا".
 
وأوضح البيان، أنه تم أيضاً مناقشة الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي لواشنطن، في الفترة من 23 إلى 25 إبريل الجاري.