رئيسا فرنسا وأميركا يبحثان الحرب ضد "داعش"

الشارقة 24 – كونا:

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأميركي دونالد ترامب هاتفياً، يوم الأربعاء، الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا.

وذكر قصر الإليزيه في بيان، أن فرنسا والولايات المتحدة عازمتان على مواصلة أعمالهما، في إطار التحالف الدولي لمكافحة هذه المنظمة الإرهابية حتى النهاية، وقال: "لا شيء ينبغي أن يصرفنا عن منع أي عودة لداعش في المنطقة، والتقدم نحو تحول سياسي شامل في سوريا".

وأوضح البيان، أنه تم أيضاً مناقشة الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي لواشنطن، في الفترة من 23 إلى 25 إبريل الجاري.