الأمم المتحدة تدعم الدول الأعضاء لمكافحة خطر الإرهاب النووي

الشارقة 24 – وام:

ناقش الاجتماع الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في إطار اهتمام منظمة الأمم المتحدة أهمية وفوائد انضمام الدول إلى الإطار القانوني الدولي المعني بمكافحة الإرهاب النووي وتنفيذه لغلق الثغرات في الإطار الأمني.

وأكد أهمية تعميم استخدام الأدوات القانونية على المستوى الدولي لمكافحة خطر الإرهاب النووي وبحث التحديات الوطنية التي تواجه الدول الأعضاء.

شارك في الاجتماع الذي عقد بمقر المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا ممثلو نحو 30 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة وعدد من الخبراء والجهات الفاعلة.

وأكد يوري فيدوتوف مدير المكتب التنفيذي في بيان صدر اليوم الأربعاء، عن المكتب الأممي أن الإرهاب النووي واحد من أكبر الأخطار التي تهدد البشرية .. مشدداً على أهمية مواجهة هذا التحدي العالمي وعدم ادخار أي جهد للقضاء على هذا الخطر.

وتسعى منظمة الأمم المتحدة من خلال مكتبها المعني بمكافحة الجريمة إلى اقناع الدول الأعضاء بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الأعمال الإرهابية ذات الطبيعة النووية واتفاقية حماية المواد النووية وتعديلات عام 2005 التي توفر أدوات تضمن عدم توفير ملاذ آمن يحمي مرتكبي جرائم الإرهاب النووي.