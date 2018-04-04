روسيا تأمل في تعاون دولي لتأمين نهائيات كأس العالم

الشارقة 24 – رويترز:

أكد ألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي المسؤول عن الأمن الداخلي في البلاد يوم الأربعاء، أنه يتوقع أن يساعد التعاون مع الأجهزة الأمنية في بقية الدول روسيا في تأمين وإنجاح نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم التي تستضيفها خلال يونيو ويوليو.

وأضاف المسؤول الروسي، "في الصيف المقبل تستضيف روسيا نهائيات كأس العالم لكرة القدم، ونتوقع أن يساعد التعاون بيننا وبين الأجهزة الأمنية وأجهزة تطبيق القانون في حكومات الدول الأجنبية في تأمين وحماية هذا الحدث من أي أعمال إرهابية بصورة فعالة كما حدث في السنوات الماضية".

وستقام النهائيات العالمية بمشاركة 32 منتخباً ما بين 14 يونيو و15 يوليو.