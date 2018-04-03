مقتل 50 مدنياً بهجوم على مدرسة دينية في أفغانستان

الشارقة 24 - د ب أ:



ارتفع عدد القتلى المدنيين، جراء القصف الذي شنه سلاح الجو الأفغاني، على ما وصفه الجيش بأنه تجمع لعناصر لطالبان في إقليم قندوز شمالي أفغانستان، إلى أكثر من 50 شخصاً.



وقال الحاج محمد نعيم وهو أحد شيوخ القبائل وشهد القصف، يوم الثلاثاء: إن الضربات الجوية التي شنتها مروحيات لسلاح الجو الأفغاني، يوم الإثنين، على معهد ديني بمنطقة دشت إرجي خلفت أيضاً 65 مصاباً.



وأفاد الحاج نعيم بأن أشخاصاً، معظمهم من المدنيين، تجمعوا في المدرسة لحضور حفل لتخريج مرتلي وحفظة القرآن، والذي جذب طلاباً وأئمة من أقاليم سامانجان وبغلان وتاخار وقندوز شمالي أفغانستان.