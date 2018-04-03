روسيا تزود تركيا بأول محطة نووية و"إس 400"

الشارقة 24 – رويترز:



شهد الرئيسان التركي والروسي، يوم الثلاثاء، التدشين الرسمي لتشييد أول محطة كهرباء نووية تركية، ليبدأ بناء محطة أكويو التي تتكلف 20 مليار دولار، وتقام في محافظة مرسين بجنوب البلاد.



وتتولى مؤسسة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روس-أتوم"، بناء المحطة التي ستتكون من أربع وحدات قدرة الواحدة 1200 ميجاوات.



وشاهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الانطلاق الرسمي لأعمال بناء الوحدة الأولى، وذلك عبر وصلة فيديو من العاصمة التركية أنقرة.



وقال أردوغان "عندما تدخل الوحدات الأربع جميعها الخدمة، فإن المحطة ستلبي عشرة بالمئة من حاجات تركيا من الطاقة"، مضيفاً أنه على الرغم من تأخيرات، فإن تركيا ما زالت تعتزم بدء توليد الكهرباء من الوحدة الأولى في 2023.



المحطة البالغة قدرتها الإجمالية 4800 ميجاوات جزء من خطة أردوغان "رؤية 2023"، التي ستتزامن مع مرور 100 عام على إقامة الدولة التركية الحديثة، وتستهدف الحد من اعتماد البلاد على واردات الطاقة، لكن تأخيرات شابت المشروع منذ ترسية العقد على روسيا في 2010.



إلى ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن عقداً لإمداد تركيا بمنظومة صواريخ إس-400 هو أولوية في التعاون العسكري بين موسكو وأنقرة.



وقال الرئيس التركي، إن أنقرة قد تتعاون مع روسيا في مشاريع دفاعية أخرى بجانب نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي الذي وافقت موسكو على إمداد أنقرة به.