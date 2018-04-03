آلاف الفلبينيين يعودون إلى ماراوي بعد انتهاء القتال مع "داعش"

الشارقة 24 – رويترز:



عاد الآلاف من سكان ماراوي في جنوب الفلبين، إلى مدينتهم التي شهدت معارك بين القوات الفلبينية ومتطرفين.



وعاد نحو 7 آلاف من سكان ماراوي، إلى منازلهم في المدينة، التي كانت ساحة قتال بين القوات الفلبينية ومتطرفين على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بعد مرور عام على نزوحهم منها، بسبب المعارك التي أحالت بيوتهم إلى أنقاض.



واصطفت طوابير طويلة من السيارات، انتظاراً لدخول الحي الرئيسي في ماراوي، وتفقد أنقاض المنازل والمباني التي دمرتها الاشتباكات والضربات الجوية، خلال حملة عسكرية استمرت خمسة أشهر، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1100 شخص، بينهم 165 جندياً.



ولا يُسمح للسكان بالبقاء في منطقة المعارك الرئيسية السابقة، بعد استعادة ممتلكاتهم ومتعلقاتهم، حتى يزيل الجيش القنابل والألغام التي خلفها القتال.



وأعلن الجيش في أكتوبر الماضي، النصر على جماعة ماوتي، التي سيطرت على مدينة ماراوي الجنوبية في 23 من مايو الماضي، بعد القضاء على فلول المتطرفين، وكان بينهم بعض المقاتلين الأجانب.