رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد يتعهد بإصلاحات لإنهاء العنف

الشارقة 24 – وكالات:



قدّم رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، آبي أحمد في خطاب القسم الذي ألقاه الإثنين في البرلمان، اعتذاره إلى المواطنين الذين تعرضوا للأذى خلال الاضطرابات السياسية الأخيرة، كما مد يده للمعارضة السياسية في الداخل ولأريتريا الخصم القديم لبلاده.



وبعد أدائه اليمين، تحدث الجنرال السابق بلهجة تصالحية عن المعارضة، لكنه لم يشر لاحتمال إنهاء حالة الطوارئ التي فرضت لمدة ستة أشهر في فبراير بعد استقالة هايلي مريم.



وقال آبي "يجب أن نصفح عن بعضنا البعض من أعماق قلوبنا".



وأضاف "لا يمكن تحقيق الديمقراطية في غياب الحقوق سواء كانت مدنية أو اقتصادية، نحتاج جميعاً لمنصة للتعبير عن مخاوفنا".



وتسلم آبي في الجلسة البرلمانية منصبه رسمياً من رئيس الوزراء السابق هايلي ميريام ديسالين، الذي استقال بطريقة مفاجئة في فبراير الماضي، بعد عامين من الاحتجاجات التي قادها الأورومو ضد الحكومة.



واختار الائتلاف الحاكم أبي الأسبوع الماضي، خلفاً لهايلي مريم ديسالين الذي استقال ليفسح المجال أمام إجراء الإصلاحات في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان وواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في القارة.