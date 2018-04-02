الكرملين: ترامب دعا بوتين إلى زيارة واشنطن

الشارقة 24 – د ب أ:



أكد مستشار الكرملين يوري أوشاكوف، اليوم الإثنين، أن ترامب وجه الدعوة إلى بوتين خلال اتصال هاتفي جرى في العشرين من مارس الماضي، وكان ما قد تم الإعلان عنه آنذاك أن الجانبين يفكران في عقد لقاء.



وأضاف أوشاكوف، وفقا لما نقلته عن وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، أنه لم يتم الحديث عن الموعد الذي يمكن عقد فيه هذا اللقاء، وأعرب عن أمله في ألا تعود الولايات المتحدة وتسحب مقترحها.



من جانبه، اكتفى البيت الأبيض بالقول، إن الرئيسين اتفقا خلال الاتصال الهاتفي على لقاء ثنائي "في المستقبل غير البعيد"، وأشار إلى أنه جرى الحديث عن أماكن مختلفة للقاء.



وكان قد صدر توجيه في أعقاب هذه المحادثة الهاتفية إلى وزيري خارجية البلدين بتنظيم لقاء بين ترامب وبوتين، وأعرب أوشاكوف عن اعتقاده بأنه لم يحدث الكثير في هذا الصدد حتى الآن.



واعترف أوشاكوف، بأن التوترات بين روسيا والغرب بسبب تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال، صعبت التحضيرات للقاء.



في الوقت نفسه، أكد بأن اللقاء بين بوتين وترامب يكتسب أهمية أكبر في أوقات الأزمات.



يذكر أن الرئيسين عقدا أول اجتماع على هامش قمة العشرين التي عقدت في صيف 2017 بمدينة هامبورج في ألمانيا.