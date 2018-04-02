احتراق معظم المختبر الفضائي الصيني مع دخوله الغلاف الجوي

الشارقة 24 - د ب أ:



احترق معظم المختبر الفضائي الصيني "تيانجونج -1"، الذي خرج عن السيطرة عام 2016، مع دخوله إلى الغلاف الجوي للأرض فوق منطقة جنوب المحيط الهادي، وفقاً لما ذكرته هيئة الفضاء الوطنية الصينية.



وذكرت الهيئة أن المختبر البالغ وزنه 8.5 طن دخل الغلاف الجوي للأرض في حوالي الساعة 08:15 من صباح اليوم الإثنين بتوقيت بكين (00:15 بتوقيت جرينتش).

ولم يكن هناك أي اتصال مع مختبر "تيانجونج 1"، والذي يعني اسمه "القصر السماوي"، منذ عام 2016.

وقبل التحطم، قال هولجر كراج الخبير في وكالة الفضاء الأوروبية بمدينة دارمشتات الألمانية، إنه يتوقع أن تتمكن كتلة تزن ما بين 1.5 و3.5 طن من حطام المختبر الفضائي من اختراق الغلاف الجوي للأرض.

وأوضح كراج إن الأجزاء المصنوعة من التيتانيوم والفولاذ يمكن أن تصمد أمام الحرارة.

وأضاف كراج: "احتمالية الإصابة بجزء من الحطام يساوي نفس قدر احتمالية الإصابة بصاعقة مرتين في نفس العام".