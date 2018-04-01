20 قتيلاً على الأقل باشتباكات في كشمير الهندية

الشارقة 24 – وكالات:



في واحد من أكثر الأيام عنفاً في إقليم كشمير المضطرب هذا العام، لقي 20 شخصاً على الأقل، مصرعهم بينهم ثلاثة جنود هنود، وأصيب العشرات، في اشتباكات عنيفة مع محتجين في جنوب سريناغار، العاصمة المقسمة بين الهند وباكستان.



وذكرت مصادر الشرطة المحلية، إن قوات الأمن الهندية استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين قبل أن تفتح النار، بعد تعرضها لإطلاق نار من مسلحين في قرية كاتشدورا، حيث أسفرت المواجهات عن مقتل جندي وثلاثة محتجين، على ما أفاد قائد الشرطة المحلية شيش بول فايد.



وقال المفتش العام في الشرطة سوايام براكاش "إنها عملية كبيرة لا يزال القتال مستمراً".



من جهتها، دانت باكستان الأحداث، واعتبرتها "موجة قتل مجنونة" مشيرة إلى أن القتلى من الأبرياء.