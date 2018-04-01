كيم جونج أون يشهد حفلاً لفنانين من كوريا الجنوبية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:



تقدم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وزوجته ري سول جو، المئات في بيونجيانج اليوم الأحد، للاستماع لأداء مغنين شعبيين من كوريا الجنوبية، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات بفضل تراجع التوتر بين البلدين.



وشوهد أون وهو يصفق على أنغام الموسيقى خلال أداء بعض الأغاني، ووقف مع الفنانين بعد انتهاء العرض للتصوير معهم.



وسيشارك المغنون الكوريون الجنوبيون، في حفل موسيقي مشترك مع فنانين من كوريا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل، في صالة ريوكيونج تشونج جو يونج للألعاب الرياضية، وهي مشروع مشترك بين الشمال والجنوب سُمي على اسم مؤسس مجموعة هيونداي ورئيس مجلس إدارتها الذي ينادي منذ فترة طويلة بالتبادل الثقافي والاقتصادي بين الكوريتين.