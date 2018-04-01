أفغانستان تتعهد بإجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت السلطات المعنية بالانتخابات في أفغانستان يوم الأحد، إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية التي طال انتظارها في 20 أكتوبر من هذا العام رغم التحديات الأمنية واللوجستية الكبرى.

ومصداقية الرئيس أشرف عبد الغني على المحك أمام الناخبين والشركاء الدوليين على حد سواء إذ تعهد بإجراء الانتخابات التشريعية والمحلية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

لكن الانتخابات تأجلت لأكثر من ثلاث سنوات وموعد أكتوبر أيضاً مؤجل من يوليو العام الماضي بسبب خلافات سياسية وجدل حول تسجيل الناخبين لمنع التزوير عرقلت تحقيق تقدم في العملية.

وقال تاداميتشي ياماموتو رئيس بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان إن إعلان موعد محدد سيسمح للسلطات بالانتقال من مرحلة التخطيط لمرحلة التنفيذ.

وتعد هذه الانتخابات تجربة تمهيدية قبل تنظيم انتخابات الرئاسة المقررة في 2019.