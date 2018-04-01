السويد تفرض رسماً بيئياً على النقل الجوي

الشارقة 24 – وام:

فرضت السويد اليوم رسماً بيئياً على النقل الجوي، مع الارتفاع الكبير في عدد الرحلات بالطائرات.

وقالت إيزابيل لوفن وزيرة البيئة السويدية الناطقة باسم حزب دعاة حماية البيئة "الخضر"، إن هدف هذا الرسم هو التقليل من تأثير الطائرات على المناخ بعد الارتفاع الكبير في عدد الرحلات بالطائرات.

ويطبق هذا الرسم الذي تتراوح قيمته بين ستين و400 كورون سويدي "5,8 و38,8 يورو"، حسب الوجهة على كل الرحلات بالطائرات التي تقلع من مطار سويدي، وتشمل كل المسافرين باستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين وطواقم الطائرات والمسافرين، الذي يتوقفون في السويد بدون تغيير الطائرة، وكذلك وببعض الشروط الذين يمرون في السويد ليستقلوا طائرة أخرى.