الناخبون في سيراليون يختارون رئيساً جديداً خلفاً لكوروما

الشارقة 24 – رويترز:



أدلى الناخبون في سيراليون بأصواتهم، أمس السبت، لاختيار خليفة للرئيس إرنست باي كوروما، في جولة إعادة جرى تأجيلها بعد مزاعم بالتزوير في بلد لا يزال يعاني من آثار وباء إيبولا.



وكان من المقرر إجراء جولة الإعادة بين زعيم المعارضة جوليوس مادا بيو ومرشح الحزب الحاكم سامورا كامارا، يوم الثلاثاء، لكن جرى تأجيل الموعد بعد تقديم عضو في حزب (مؤتمر عموم الشعب) الحاكم دعوى تفيد بوقوع تزوير في الجولة الأولى من الانتخابات.

وقال شهود إن التصويت بدأ في ساعة مبكرة في أجواء سلمية، وقال موظفون في مركزي اقتراع إن الإقبال بدا أضعف مقارنةً بالجولة الأولى، واضطر كثير من الناخبين إلى الذهاب إلى مراكز الاقتراع الأقرب إليهم بسبب حظر قيادة السيارات في يوم الانتخابات لأسباب أمنية.

وبدأت عملية فرز الأصوات مساء أمس السبت، وقالت لجنة الانتخابات إنها ستعلن النتيجة في الأيام المقبلة.