بدء تدريبات عسكرية مشتركة بين أميركا وكوريا الجنوبية

الشارقة 24 – رويترز:

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة، اليوم الأحد، بعد تأجيلها نحو شهر، من أجل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وللمساعدة في توفير الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات بين الكوريتين.



وستستمر تدريبات "فول إيجل" أو فرخ النسر لمدة شهر وتضم عادة قوات برية وجوية وبحرية ومن العمليات الخاصة.

وستجرى تدريبات "كي ريسولف" أو العزم الأكيد عن طريق المحاكاة بالكمبيوتر لمدة أسبوعين ابتداءً من منتصف أبريل.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" في مارس إن التدريبين المشتركين سيضمان نحو 23700 جندي أميركي و300 ألف جندي كوري جنوبي.