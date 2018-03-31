بريطانيا تنظر في طلب روسي لزيارة ابنة العميل المزدوج في المستشفى

الشارقة 24 – كونا:

أكدت متحدثة باسم الخارجية البريطانية، في تصريح مقتضب "أنه "يجري دراسة طلب السفارة الروسية في لندن، للقاء يوليا ابنة العميل الروسي المزدوج سكريبال، بما تكفله القوانين الدولية ودون أن يتعارض ذلك مع قوانيننا الداخلية، وخاصة فيما يتعلق برغبة يوليا أو رفضها لقاء دبلوماسيين من بلادها".

وكانت السفارة الروسية في لندن، طالبت في وقت سابق اليوم السبت من الخارجية البريطانية تمكينها من زيارة يوليا في المستشفى لأنها مواطنة روسية ومن حق السفارة التحدث إليها.

وعلى صعيد متصل، قال وزير الأمن البريطاني بان والاس اليوم السبت، إن تفتيش الطائرات إجراء روتيني بهدف حماية بريطانيا من الجريمة المنظمة ومحاولات تهريب المخدرات والأسلحة.

وجاء تعقيب الوزير البريطاني الذي أوردته شبكة "سكاي" الإخبارية، رداً على شكوى تقدمت بها روسيا أمس الجمعة بعد قيام الشرطة البريطانية بتفتيش طائرة روسية بمطار هيثرو غربي لندن.

وكانت السلطات الصحية البريطانية، أعلنت أمس الجمعة بداية تعافي يوليا سكريبال من آثار الهجوم بغاز الأعصاب الذي تعرضت له مع والدها سيرغي يوم الرابع من الشهر الجاري في بريطانيا.