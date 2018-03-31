ملالا تصل إلى وادي سوات بعد 5 سنوات على تعرضها لإطلاق نار

الشارقة 24 – أ ف ب:



وصلت ملالا يوسف زاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، يوم السبت، إلى وادي سوات في أول زيارة تقوم بها لمسقط رأسها في شمال غرب باكستان، منذ الاعتداء الذي استهدفها وكاد يودي بها عام 2012.



وأصيبت ملالا آنذاك برصاصة في رأسها، أطلقه عليها عناصر من حركة طالبان في مينغورا كبرى مدن سوات، حيث كانت ترتاد المدرسة، ما استدعى نقلها في حال الخطر إلى بريطانيا حيث تقيم منذ ذلك الحين.



وتقوم الشابة البالغة من العمر الآن عشرين عاماً، بأول زيارة إلى باكستان منذ ذلك الاعتداء وسط تدابير أمنية مشددة.



ووصلت الشابة برفقة عائلتها صباح السبت إلى مينغورا، قادمة من العاصمة إسلام آباد في مروحية عسكرية، فكان في استقبالها أقرباء لها، ثم توجهت إلى مدرسة غولي باق للفتيان على مسافة 15 كلم من المدينة.



وبدت ملالا في غاية السعادة، ومن المقرر أن تلتقي تلاميذ المدرسة قبل أن تعود إلى إسلام آباد.



وكانت ملالا تقيم مع عائلتها في مينغورا، قبل وقوع الاعتداء في 9 أكتوبر 2012.



وصعد عناصر من حركة طالبان الباكستانية، إلى الحافلة المدرسية التي كانت تعيدها إلى منزلها بعد انتهاء الدروس، فسأل أحدهم "من هي ملالا؟"، قبل أن يطلق عليها رصاصة في رأسها.



أصيبت الفتاة بجروح بالغة، ونقلت بصورة طارئة إلى مستشفى في برمنغهام في بريطانيا، حيث استعادت الوعي بعد بضعة أيام، ولم تعد إلى بلادها منذ ذلك الحين.



وتحولت الناشطة الشابة إلى أحد أبرز وجوه الكفاح ضد التطرف، ومن أجل حق النساء في التعليم في العالم، وحازت على جائزة نوبل للسلام عام 2014، بالاشتراك مع الهندي كايلاش ساتيارثي.



وبعدما أقامت مع عائلتها في برمنغهام بوسط إنكلترا، تدرس ملالا اليوم الاقتصاد والفلسفة والعلوم السياسية في جامعة أكسفورد.