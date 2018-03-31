كوريا الشمالية تعتزم المشاركة في الدورتين الأولمبيتين المقبلتين

الشارقة 24 – رويترز:



أعلن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، يوم السبت، بعد اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، أن كوريا الشمالية ستشارك في الدورتين الأولمبيتين المقبلتين، في اليابان والصين.



وتوجه باخ لبيونغ يانغ، يوم الخميس، في زيارة تأتي بعد أن ساعدت مشاركة كوريا الشمالية في دورة بيونغ تشانغ الأولمبية الشتوية، في تحسين العلاقات بين الكوريتين.



وقال باخ للصحافيين في مطار بكين لدى عودته: إن كوريا الشمالية ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 2022.



وأضاف أن "هذا الالتزام أيده بشكل كامل الزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، خلال مناقشات صريحة ومثمرة أجريتها معه"، وتابع "اللجنة الأولمبية الدولية ستقدم اقتراحاً لمسيرة مشتركة محتملة أو أنشطة مشتركة محتملة أخرى بالنسبة لطوكيو، وربما بعد ذلك لبكين أيضاً في الوقت المناسب".



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن باخ قوله لكيم: إن هذه الزيارة تهدف إلى التعبير عن خالص الشكر للزعيم الكوري الشمالي، على مساعدته في جعل دورة بيونغ تشانغ رمزاً للسلام.



وسار رياضيون من الكوريتين، تحت علم واحد لشبه الجزيرة الكورية، في حفل افتتاح دورة بيونغ تشانغ، كما شهدت الدولتان تحسناً كبيراً في العلاقات المتوترة، منذ هذه الدورة التي أقيمت خلال الفترة من التاسع من فبراير الماضي وحتى 25 من الشهر نفسه.



وأضافت الوكالة أن كيم أبدى شكره لدعم اللجنة الأولمبية الدولية ولتعاونها مع كوريا الشمالية، بصرف النظر عن أي مناخ وظروف سياسية، ونقلت عنه قوله إنه يأمل باستمرار نمو علاقات اللجنة مع اللجنة الأولمبية الكورية الشمالية بشكل مشجع.