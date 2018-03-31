الأمم المتحدة تعاقب 49 كياناً لانتهاكها الحظر على كوريا الشمالية

الشارقة 24 – أ ف ب:



أدرجت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، على قائمتها السوداء 27 سفينة، و21 شركة، إضافة إلى رجل أعمال، متهمين بمساعدة كوريا الشمالية، في الالتفاف على العقوبات الدولية، التي فرضت على بيونغ يانغ، رداً على تجاربها النووية والباليستية.



وقال دبلوماسي: إنها رزمة العقوبات الأكثر شمولاً، التي يوافق عليها مجلس الأمن بحق كوريا الشمالية، لانتهاكها الحظر الاقتصادي المفروض عليها، وذلك بناء على طلب الولايات المتحدة.



وتطال العقوبات الجديدة، 27 سفينة وناقلة نفط، 15 منها ترفع علم كوريا الشمالية، والـ 12 الأخرى ترفع أعلام دول أخرى.



وأوضح المصدر، أن العقوبات على السفن الكورية الشمالية، تشمل تجميد أصولها كاملة ومنع 13 منها من الرسو في أي مرفأ في العالم أجمع، وهو إجراء ينطبق على السفن الأجنبية الـ12 الأخرى.



أما الشركات الـ21 التي طالتها العقوبات الجديدة، فتعمل في مجالي النقل البحري والاستيراد والتصدير، وبينها ثلاث تتخذ مقراً لها في هونغ كونغ.



وبالنسبة إلى رجل الأعمال الوحيد، الذي شملته العقوبات الجديدة، فيدعى تشانغ يونغ يوان، وقد أصبح ممنوعاً من السفر وجمدت أمواله، بتهمة تنظيم نقل شحنات فحم كورية شمالية.