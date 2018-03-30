موسكو ترد بالمثل على دول غربية في قضية "سكريبال"

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

في موجة طرد متبادل لدبلوماسيين هي الأكبر في التاريخ الحديث، استدعت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، سفراء 23 دولة بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبولندا، حيث تم إبلاغهم إجراءات الطرد التي اتخذت بحق دبلوماسيهم.

وقالت الخارجية الروسية في بيان "تم تسليمهم مذكرة تنص على أنه احتجاجاً على الاتهامات غير المنطقية وعلى عمليات طرد دبلوماسيين روس تعلن روسيا عدداً من الموظفين الدبلوماسيين أشخاصاً غير مرغوب فيهم".

وبذلك، ترد موسكو بطرد عدد مماثل للدبلوماسيين المنتمين إلى كل بلد سبق أن طرد دبلوماسيين روس.

وقررت موسكو أيضاً إجراءات جديدة بحق بريطانيا، وأمهلت لندن شهراً لتقليص طاقمها الدبلوماسي في روسيا، بحيث يصبح مساوياً لعدد الطواقم الدبلوماسية الروسية في المملكة المتحدة.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، أن روسيا غير مسؤولة عن هذه "الحرب الدبلوماسية" المتصاعدة.