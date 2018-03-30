باكستان تجري تجربة ناجحة على صاروخ بحري مجنح

الشارقة 24 – وكالات:



أجرت باكستان، يوم الخميس، تجربة ناجحة على صاروخ بحري مجنح "كروز"، مطور محلياً قادر على إصابة الغواصات والسفن والأهداف، على سطح الأرض.



وذكرت القوات المسلحة الباكستانية في بيان، أن التجربة أجريت على صاروخ "بابر"، وهو من الصواريخ التي تطورها باكستان محلياً، ويبلغ مداه 450 كيلومتراً.



وقالت إن الصاروخ، تم إطلاقه من غواصة باكستانية في مياه البحر، وقد أصاب هدفه بدقة عالية، مشيراً إلى أن الصاروخ مزود بقدرة التحكم، والدفع تحت سطح البحر، وتقنيات الملاحة الحديثة والتحليق في الجو، وإصابة هدفه بدقة عالية.