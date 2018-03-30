ساركوزي يمثل أمام القضاء في قضية استغلال النفوذ

ساركوزي لدى مغادرته منزله في باريس يوم الأربعاء

الشارقة 24 – أ ف ب:



يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، ومحاميه تييري هيرزوغ، والقاضي السابق جيلبير أزيبرت، أمام القضاء في قضية فساد واستغلال النفوذ، كشفتها عمليات التنصت على الاتصالات الهاتفية.



وقالت مصادر مقربة من ملف القضية: إن الثلاثة سيمثلون أمام القضاء بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وإن هيرزوغ وأزيبرت متهمان بـ "انتهاك السرية المهنية".



وفي هذه القضية، يتهم ساركوزي بأنه حاول الحصول في 2014، من خلال محاميه على معلومات سرية من أزيبرت، الذي كان في حينها أحد كبار القضاة في محكمة النقض، في إجراء لطلب استعادة كتيب جدول أعماله، الذي ضبط في إطار قضية استغلال ضعف المليارديرة ليليان بيتانكور، أفضت إلى رد الدعوى.



وتوجه إلى ساركوزي، اتهامات تتعلق بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في 2007، أدت إلى اتهامه الأسبوع الماضي.



واكتشف المحققون أن ساركوزي ومحاميه، كانا يتواصلان عبر أرقام هواتف جوالة حصلا عليها بهويات مزورة.



وطلب ساركوزي في هذه القضية، باستبعاد إحدى قاضيتي التحقيق كلير تيبو، لانتمائها إلى نقابة القضاة المصنفة يسارية، وإلغاء عمليات التنصت.



وكانت محكمة النقض، قد صادقت على عمليات التنصت في مارس 2016، بعد معركة قضائية طويلة.



وفي مطلع 2017، مثل ساركوزي أمام المحكمة لتمويل حملته الانتخابية في 2012، بصورة غير مشروعة مع 13 آخرين.