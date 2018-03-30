روسيا تغلق القنصلية الأميركية وتطرد 60 دبلوماسياً

الشارقة 24 – وكالات:



أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الخارجية الروسية استدعت السفير الأميركي في موسكو، لإخطاره بالرد على طرد الدبلوماسيين الروس.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، عن لافروف قوله: إن بلاده قررت إغلاق القنصلية الأميركية في سان بطرسبورغ، وطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الأميركيين "60 دبلوماسياً"، رداً على طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.



وأضاف لافروف، حضر السفير الأميركي إلى وزارتنا، حيث قام نائبي سيرغي ريابكوف بإبلاغه عن التدابير المتخذة بحق الولايات المتحدة، وتشمل طرد عدد مماثل من الدبلوماسيين، وكذلك سحب موافقة عمل القنصلية العامة للولايات المتحدة في سان بطرسبورغ.



واشنطن تلوح بالتصعيد



من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن قرار روسيا طرد 60 دبلوماسياً أميركياً يظهر أن موسكو ليست مهتمة بالدبلوماسية، وإن واشنطن تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الإجراءات، رداً على ذلك.



وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية للصحافيين: "من الواضح من القائمة التي وصلتنا أن الاتحاد الروسي ليس مهتماً بالحوار بشأن القضايا التي تهم بلدينا، نحتفظ بحق الرد".



تحسن الحالة الصحية لابنة الجاسوس الروسي السابق



وأعلن مستشفى في بريطانيا، أن الحالة الصحية ليوليا، ابنة الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال، تتحسن سريعاً، وأنها لم تعد في حالة حرجة، وذلك بعد مرور أربعة أسابيع على تعرضها مع والدها لهجوم بغاز الأعصاب في مدينة سالزبري.



وجاء في بيان للمستشفى، أن يوليا "استجابت بشكل جيد للعلاج، لكنها ما زالت تتلقى رعاية تخصصية على مدار الساعة"، ومازال والدها في حالة حرجة حتى اللحظة.