لندن: سكريبال أصيب للمرة الأولى بالمادة السامة في منزله

الشارقة 24 – أ ف ب:



أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الأربعاء، أن الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته اللذين تعرضا للتسميم في الرابع من مارس الجاري، أصيبا للمرة الأولى بالمادة السامة في منزلهما البريطاني.



وقالت الشرطة في بيان "حدد الخبراء وجود التركيز الأقوى للمادة السامة على مدخل المنزل".



وأوضح دين هايدن من شرطة لندن "عثر على آثار المادة السامة في أماكن أخرى عمل فيها المحققون في الأسابيع الأخيرة، ولكن بتركيزات أقل من الآثار، التي تم العثور عليها في المنزل".



واتهمت لندن روسيا، بأنها مسؤولة عن تسميم سكريبال وابنته، وهو ما نفته موسكو.