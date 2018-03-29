التحالف الحاكم في إثيوبيا يختار أبي أحمد لرئاسة الحكومة

الشارقة 24 – رويترز:



اختار مجلس الجبهة الديموقراطية الثورية الحاكم في إثيوبيا، أبي أحمد القائد في قومية الأورومو، ليتولى منصب رئيس الوزراء، خلفاً لهايلي ميريام ديسيلين، الذي استقال الشهر الماضي.



وذكرت التلفزيون الرسمي في البلاد، أن مجلس الجبهة الديموقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا انتخب أبي أحمد على رأس الحزب، ما يمهد لرئاسة الحكومة خلفاً لديسيلين المستقيل.



ويعد أبي أحمد، أول رئيس للوزراء ينتمي إلى قومية "الأورومو"، شريطة موافقة البرلمان على التعيين.



ويتولى الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، الذي يضم أربعة أحزاب، الإدارة على أساس المناطق والقوميات، بحسب مقاعد البرلمان.