مالطا وسلوفاكيا تسحبان سفيريها من روسيا وموسكو تتوعد

الشارقة 24 – وكالات:

أعلنت حكومة مالطا، يوم الأربعاء، سحب سفيرها في روسيا للتشاور، وذلك على خلفية التضامن مع بريطانيا في خلافها مع روسيا، بشأن تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا.

كما استدعت سلوفاكيا، سفيرها من روسيا، في الإطار نفسه، إذ قال وزير خارجيتها ميروسلاف لاجاك، إن استدعاء السفير يعد عملاً دبلوماسياً خطيراً، وأضاف على مدى 25 عاماً، لم نستدع سفيرنا في موسكو.

بدورها، أعلنت روسيا، أنها سترد بالمثل على الطرد الجماعي لدبلوماسيين روس من دول غربية، وقالت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، إن بلادها ستقوم بالرد على تلك التحركات.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماتفيينكو قولها "بدون شك، فإن روسيا، ووفقاً للتقاليد الدبلوماسية، سترد بشكل مماثل وستراعي التناسب فيما يتعلق بأعداد الدبلوماسيين".