الشرطة الهندية تضبط مجموعة ضخمة من المتفجرات

عناصر من الشرطة الهندية، أرشيفية

الشارقة 24 – د ب أ:

ذكرت الشرطة الهندية أنه تم ضبط مجموعة ضخمة من المواد المتفجرة على متن شاحنة في بلدة مالابورام بولاية كيرالا جنوب الهند، وتم اعتقال شخصين لهما صلة بالأمر، طبقا لما ذكرته وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء، الأربعاء.

وقام فريق للشرطة بتفتيش المركبة بناء على تعليمات خاصة من رئيس شرطة المنطقة.

وكانت المركبة في طريقها إلى منطقة "كوشيكودي" في ولاية كيرالا من بلدة حسن في ولاية كارناتاكا.

وتم اعتقال سائقي الشاحنة، بموجب المادتين الرابعة والخامسة من قانون "مكافحة المواد المتفجرة"، عندما لم يقدما وثائق متعلقة بتلك الشحنة، حسب الشرطة.

وسيمثل الاثنان أمام إحدى المحاكم بعد ظهر الأربعاء، حسب الشرطة التي أضافت أنه يجرى التحقيق في الحادث.