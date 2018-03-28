لوكسمبورج تستدعي سفيرها لدى روسيا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت لوكسمبورج، الأربعاء، استدعاء سفيرها لدى روسيا للتشاور، وقالت إنها "تتفق مع بريطانيا في أن موسكو هي على الأرجح المسؤولة عن هجوم بغاز للأعصاب في الأراضي البريطانية".

ولم تطرد الدولة الأوروبية الصغيرة الواقعة بين فرنسا وألمانيا أي دبلوماسيين روس، لكن رد فعلها هو الأحدث بين ردود دول الاتحاد الأوروبي على تسميم عميل روسي مزدوج سابق بغاز للأعصاب في مدينة سالزبري الإنجليزية.

وقالت وزارة خارجية لوكسمبورج في بيان "تدين حكومة لوكسمبورج بأشد العبارات هذا الهجوم وتتفق مع تحليل المملكة المتحدة بأن روسيا الاتحادية هي على الأرجح المسؤولة عن هذا الفعل وأنه لا يوجد أي تفسير آخر جدير بالتصديق".

وأضافت الوزارة "قرر وزير الخارجية جان اسلبورن استدعاء سفير لوكسمبورج في موسكو للتشاور".