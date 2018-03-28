كيم جونغ أون يؤكد التزامه نزع السلاح النووي

الشارقة 24 – أ.ف.ب:



أبدى كيم جونغ أون "التزامه نزع السلاح النووي" من شبه الجزيرة الكورية، واستعداده لعقد قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك خلال زيارة تاريخية للزعيم الكوري الشمالي إلى الصين التقى خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ.



وبعد ساعات من عدم اليقين الذي أحاط بهذه الزيارة، أكدت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، الأربعاء، أن كيم زار بكين، في محطة هي الأولى له في الخارج، لافتة إلى أنه اجتمع مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وقد استمرت الزيارة من الأحد إلى الأربعاء.



وقال كيم للرئيس الصيني خلال مأدبة أقامها له جينبينغ "ليس هناك أدنى شك في أن أول زيارة لي إلى الخارج يجب أن تكون إلى العاصمة الصينية"، مضيفاً بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية "هذا واجبي الرسمي".



وفي هذه المناسبة أكد كيم استعداده للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أشهر من تهديدات بالحرب بين البلدين على خلفية البرنامج النووي لكوريا الشمالية.